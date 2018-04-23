مروحية الطوارئ تشارك في عمليات البحث والإنقاذ عن شابين مفقودين بعد إبحارهما شاطئ سومغايت

سومغايت، 23 أبريل، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ بيانا بشأن عمليات البحث والتحري عن شابين مفقودين في بحر الخزر.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الطوارئ أن عمليات البحث والتحري والإنقاذ عن مواطنين اثنين مدعوين جابييف عادل مشفق من مواليد 2003م ونظروف نصرت نظر من مواليد 2001م اللذين يعتقد أنهما ابحرا من شاطئ سومغايت في الثامن عشر من أبريل الجاري مستمرة منذ ذلك اليوم من جانب جهاز الرقابة على السفن صغيرة الحجم وخدمة البحث والتحري والإنقاذ في المياه التابعين للوزارة .

وأضافت فيه ان الطوارئ جلبت منذ صباح الثالث والعشرين من أبريل اليوم الى العمليات مروحية تابعة لفريق الطيران الطوارئ من نوع مي 17 وستزود المجتمع بمعلومات إضافية.