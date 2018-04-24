الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلة جوية بين باكو والبصرة

باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ألغت الخطوط الجوية العراقية رحلة جوية بين باكو والبصرة في 24 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لمطار حيدر علييف الدولي على الإنترنت أنه كان من المقرر تسيير الرحلة برقم "IA-428" من باكو إلى البصرة بالطائرة من طراز بوينغ 737-300 في الساعة 13:30.

سبب تأخير الرحلة غير معروف.

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية ألغت رحلة جوية بين باكو والبصرة للمرة الثانية في شهر أبريل.