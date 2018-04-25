حجم نقل الركاب خلال يناير - مارس

باكو، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

نقل 610.2 ألف راكب عبر السكك الحديدية في أشهر يناير – مارس لعام 2018.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى ارتفاع نقل الركاب بنسبتي 1.7 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من 2017 الماضي.

شهد شحن 307 عربة قطار وتفريغ 381 عربة قطار يوميا متوسطا.

وتم تنفيذ عمليات الشحن 11.7 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.5 آلاف طن باتجاه الغرب و0.3 ألف طن باتجاه الجنوب.