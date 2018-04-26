شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" تزيد رحلاتها إلى إسرائيل
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تزيد شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" (أزال) رحلاتها الجوية إلى إسرائيل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن عدد الرحلات بلغ 5 رحلات يومية بسبب موسم الصيف.
اعتبارا من 10 يونيو إلى 25 أكتوبر سيتم تسيير رحلات إلى تل أبيب يوم الثلاثاء مرة ويومين الخميس والأحد مرتين في كلهما.
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