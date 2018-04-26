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    شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" تزيد رحلاتها إلى إسرائيل

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تزيد شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" (أزال) رحلاتها الجوية إلى إسرائيل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن عدد الرحلات بلغ 5 رحلات يومية بسبب موسم الصيف.

    اعتبارا من 10 يونيو إلى 25 أكتوبر سيتم تسيير رحلات إلى تل أبيب يوم الثلاثاء مرة ويومين الخميس والأحد مرتين في كلهما.

    AZERTAG.AZ :شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" تزيد رحلاتها إلى إسرائيل
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