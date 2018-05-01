الهند تنظم مسيرة سيارات لتعريف ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"

باكو، 1 مايو (أذرتاج).

تنظم الهند مسيرة سيارات لتبليغ ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب".

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها سانجاي رانا السفير الهندي في أذربيجان في مؤتمر صحفي اليوم.

أضاف ان الهند تنظم مسيرة كبيرة للسيارات انطلاقا من الهند الى روسيا عبر إيران وجمهورية أذربيجان في شهر مايو الحالي، ذلك لغرض تعريف ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب". ستشارك في المسيرة 20 سيارة لنادي "كالينغا" الرياضي التي وصلت من الهند الى ميناء بندر عباس الإيراني في 28 ابريل.

ان السيارات التي سيقودها الساقة (السائقون) من الهند وأذربيجان وإيران وروسيا ستعبر ارض إيران على طول ممر النقل الدولي لتصل الى مدينة استارا الأذربيجانية في 4 مايو.