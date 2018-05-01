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    السفير الهندي: ستنقل 6 ملايين طن من الشحن في البداية عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"

    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٣٨]

    باكو، 1 مايو (أذرتاج).

    ستنقل 6 ملايين طن من الشحن في المرحلة الأولى عبر ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب"، حسبما قال سانجاي رانا السفير الهندي في أذربيجان ردا على سؤال مراسل وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية أذرتاج.

    وأضاف السفير ان الهند ستزيد حجم الشحن المنقول عبر هذا الممر في السنوات اللاحقة.

    سيعمل هذا الممر لنقل الشحن من الهند الى أذربيجان وروسيا وأوروبا.

    AZERTAG.AZ :السفير الهندي: ستنقل 6 ملايين طن من الشحن في البداية عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"
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