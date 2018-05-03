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    اقتصاد


    باكو تستضيف ملتقى الاعمال بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [١٣:٠٠]

    باكو، 3 مايو (أذرتاج).

    سينعقد في 5 يونيو في باكو ملتقى الاعمال السنوي بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    أفادت أذرتاج نقلا عن غرفة التجارة الخارجية الألمانية الأذربيجانية ان ملتقى الاعمال سيقام برعاية ممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان وغرفة التجارة الخارجية الألمانية الأذربيجانية و صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).

    سيستعرض ملتقى الاعمال آفاقا اقتصادية جديدة لأذربيجان وسيجمع تحت سقفه حوالي 500 ممثل رفيع المستوى من رواد الاعمال والمستثمرين والممثلين الحكوميين. كما ستجرى مناقشات في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية والانشاء وصناعة السيارات والنقل واللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التجارة الالكترونية.

    كذلك ستتمكن شركات من أذربيجان والاتحاد الأوروبي من اجراء لقاءات ثنائية (B2B) على هامش الملتقى.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف ملتقى الاعمال بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
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