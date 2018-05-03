الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة قصيرة الاجل على بعض المناطق

باكو، 3 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم الرابع من مايو الغد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة انها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 12-14 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتحتمل الضغط الجوي تقلبه داخل المعيار النمطي 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 45-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية نهارا في بعض المحافظات الشمالية والغربية مصحوبة بهطول مطر أحيانا وسقوط ضباب على مناطق متفرقة وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وفي الجبال بين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا.

كما تنتظر في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء رعدية طول اليوم على بعض المناطق وهطول أمطار بين الفينة والأخرى وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا.