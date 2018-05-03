البلاد المطلة على بحر الخزر تتفق على نص اتفاقية للنقل

باكو، 3 مايو، أذرتاج

اتفق خبراء عن أذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وإيران وروسيا على نص اتفاقية في مجال النقل.

نقل مراسل أذرتاج عن فيكتور اوليرسكي نائب وزير النقل الروسي قوله في ملتقى "طريق الحرير العظيم الى مراحل التنمية الحديثة" المنعقد في مدينة تركمانباشي إن الأطراف تخطط عرض نص هذه الاتفاقية على التوقيع خلال قمة بحر الخزر المقرر تنظيمها في استانا عام 2018م.

وأعاد اوليرسكي للذاكرة ان اعداد مثل هذه الاتفاقية مقترحٌ به من جانب الرئيس التركمانستاني قربانقوللو بردي محمدوف عام 2015م مفيدا ان الاتحاد الروسي قد دعم هذا الاقتراح المطروح في حينه هو دعما تاما.