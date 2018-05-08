زلزال في محافظة أغدام
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠١٨ [١١:٢٨]
باكو، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)
وقع اليوم زلزال بمحافظة أغدام الأذربيجانية في الساعة 00:52:02 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 9 كيلومتر شمال من مدينة أغدام الأذربيجانية. وكان مركز الزلزال بعمق 27 كيلومترا.
وقد شعر بالزلزال في مركز الزلزال والمستوطنات القريبة حتى 3 درجات.
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