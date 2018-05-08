زلزال في محافظة أغدام

باكو، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)

وقع اليوم زلزال بمحافظة أغدام الأذربيجانية في الساعة 00:52:02 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 9 كيلومتر شمال من مدينة أغدام الأذربيجانية. وكان مركز الزلزال بعمق 27 كيلومترا.

وقد شعر بالزلزال في مركز الزلزال والمستوطنات القريبة حتى 3 درجات.