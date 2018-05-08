حجم الشحن المنقول من الصين الى أوروبا عبر أذربيجان زاد بـ5.2 مرة

باكو، 8 مايو (أذرتاج).

زاد حجم الشحن المنقول من الصين الى أوروبا عبر ممر النقل العابر لبحر الخزر بـ5.2 مرة في الربع الأول من عام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية ان هذه الكلمات قالها رئيس السكك الحديدية الكازاخستانية كانات آلبيسبايف في مؤتمر جمعية ممر النقل العابر لبحر الخزر الدولي في باكو.

أضاف ان حجم المنقولات عبر هذا الممر الدولي بلغ 302 ألف طن خلال فترة ما بين يناير-مارس لهذا العام. وهذا زيادة بنسبة 8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.