وفد المؤسسات الدينية الأذربيجاني يحيط الهيئات الدينية الامريكية علما ببيئة أذربيجان المتسامحة

باكو، 15 مايو، أذرتاج

وفد اذربيجاني مترأس من جانب رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية مبارز قربانلي التقى على هامش زيارة للولايات المتحدة الامريكية بأحد رؤساء الكنيسة الكاثوليكية الامريكية نائب رئيس مؤتمر الأساقفة الأمريكي اسقف لوس انجلوس خوسيه هوراسيو غوميز.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان اللجنة الحكومية أن الاجتماع المنعقد في كنيسة لوس أنجلوس تحدث مبارز قربانلي عن بيئة أذربيجان للتسامح الشامل والتعددية الثقافية. وابلغ ان التسامح له أعمدة متينة جدا في البلد وتقاليده الغنية وجذوره التاريخية الثقافية العميقة. ومنتسبو الطوائف الدينية المختلفة متضامنون دائما مع الشعب الاذربجياني وكانت ثمة علاقات التسامح الوطيدة في جميع الحقب التاريخية بين الطوائف الدينية والعرقية ولم تسجل من واقع تمييز على أساس القوم والدين والعرق. وأشار الى تسجيل اللجنة الحكومية 809 طائفة دينية منها 31 طائفة غير إسلامية مفيدا ان البلد يعيش فيه المنتسبون الى الدين المسيحي واليهودي بجانب المسلمين في جو من التفاهم وحسن الجوار والامن والأمان. ثم تبادل زعماء الطوائف الدينية الآراء مع الاسقف حول بيئة أذربيجان للتسامح الديني والحوار.

وجرى اجتماع آخر للوفد الأذربيجاني برئيسة مجلس مراقبي ولاية لوس أنجلوس شيلا كؤئهل التي قالت انها زارت أذربيجان عام 2008م بصفة سيناتورة ولاية كاليفورنيا ومغادرتها البلد بانطباعات جميلة.

وتناول مبارز قربانلي في الاجتماع اعتناء الدولة بالدين في أذربيجان وقيل إن أذربيجان التي تملك التقاليد الدينية والثقافة نموذج اليوم باعتبارها مساهمة في الامن والأمان والاستقرار. ووضع أساس هذا بفضل السياسة الحكيمة للزعيم القومي العام حيدر علييف. وذكر ان سائر الأديان تلقى اهتماما خاصا أيضا في البلد الذي يشكل المسلمون اغلبية قاهرة فيه. وقال ان أذربيجان فيها 2250 مسجد و14 كنيسة و7 كنس ناشطة.

والتقى الوفد الأذربيجاني كذلك برئيس جريدة "جيويش جورنال" التي تحظى بأكبر كتلة من القراء في الولايات المتحدة والتي تنشر في لوس أنجلوس ديفيد سويسا. وقدمت خلال المباحثات معلومات مفصلة حول تقاليد التعددية الثقافية الموجودة في أذربيجان وكذلك التسامح بين الأديان والانسجام والوئام.

يذكر ان الزيارة المذكورة تتحقق بتنظيم مشترك عن جانب اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية والقنصلية العامة الأذربيجانية لدى لوس أنجلوس واللجنة اليهودية الامريكية ويضم الوفد الأذربيجاني رئيس اللجنة مبارز قربانلي ونائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز فؤاد نور الله يف ومندوب ابرشية باكو وأذربيجان ميفودي افندييف ورئيس الطائفة الدينية اليهود الجبليون لمدينة باكو ميليخ يفدايف ورئيس الطائفة الدينية ألبان – أودي المسيحية روبرت موبيلي ورئيس الطائفة الدينية اليهود الأوروبيون الكساندر شاروفسكي ونائبه يفكيني بيرنيسن ورافق للوفد في الاجتماعات القنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس نسيمي أقايف.