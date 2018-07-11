الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطرا للغد على نطاق البلاد

باكو، 11 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 من يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطرا ومشمسا وهبوب رياح جنوبية شرقية مستبدلة بشمالية شرقية مساء وسقوط ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-27 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 25-27 مئوية ليلا وبين 36-38 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-50 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية مستبدلة بشمالية غربية عصرا وحرارة مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية مستبدلة بشمالية غربية عصرا ودرجات مياه البحر 28-29 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تتوقع الهيئة جوا غير ممطر أساسا وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها الى المساء على بعض المناطق.

وتنتظر درجات الحرارة بين 22-27 مئوية ليلا وبين 35-42 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 17-22 مئوية ليلا بين 28-32 مئوية نهارا.