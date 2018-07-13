الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا في المقاطعات الشمالية والغربية بهبوط درجات الحرارة للغد على نطاق البلاد

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 من يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطرا وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-26 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 24-26 مئوية ليلا وبين 33-35 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 35-45 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها بين الفينة والأخرى وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها بين الفينة والأخرى ودرجات مياه البحر 27-28 مئوية.

وحذرت الهيئة من احتمال اشتداد رياح شمالية غربية منذ صباح 13 يوليو الى عصر 14 يوليو ما يجعل درجات الحرارة تهبط قدر 2-4 مئوية قياسا الى معدلات الأيام السابقة.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر مع توقعات كبيرة لسماء رعدية مصحوبة بهطول أمطار وكثافة الهطول على مناطق عدة وتساقط البرد خاصة المقاطعات الشمالية والغربية وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على بعض المناطق.

وتنتظر درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 14-19 مئوية ليلا بين 25-30 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء مشمسة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 22-27 مئوية ليلا وبين 37-42 مئوية نهارا.