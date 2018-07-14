الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا للغد على نطاق البلاد

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 من يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطرا وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 25-27 مئوية ليلا وبين 32-36 مئوية نهارا .

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها بين الفينة والأخرى وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها بين الفينة والأخرى ودرجات مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء مشمسة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 22-27 مئوية ليلا وبين 38-42 مئوية نهارا.