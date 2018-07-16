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    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد

    ١٦.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 16 يوليو، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 من يوليو الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا منقلبا غائما ممطرا مع احتمال هطول أمطار قصير الزمن الى الليل على بعض الأماكن ومصحوب بالرعد وهبوب رياح شمالية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-26 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 24-26 مئوية ليلا وبين 31-33 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 45-55 مئوية نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية ودرجات مياه البحر 26-27 مئوية.

    وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا ممطرا مصحوبا بالرعد بهطول أمطار وكثافة الهطول على مناطق عدة وتساقط البرد على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على بعض المناطق.

    وتنتظر درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 12-17 مئوية ليلا بين 21-26 مئوية نهارا.

    وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غائمة ممطرة ورعدية وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على بعض المناطق عند الرعد والبرق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.

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