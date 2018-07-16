حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 1.4 مليار دولار

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 3 ملايين و155 ألف و79 طن خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليار و473 مليونا و809 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات انه تبلغ تكلفة شحن مليون و12 ألفا و345 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال ستة أشهر 368 مليون و439 ألف دولار أمريكي. ويبلغ حجم البضائع المستوردة مليونين و142 ألف و734 طن وتصل التكلفة إلى مليار و105 مليون و370 ألف دولار أمريكي.