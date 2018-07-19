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    الأرصاد الجوية تتوقع 38 مئوية على نطاق البلد للغد

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٣٢]

    باكو، 19 يوليو، أذرتاج

    نشرت هيأة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 من يوليو الغد يوم القوات المسلحة.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطرا وغائما منقلبا وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-27 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 24-26 مئوية ليلا وبين 32-34 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 45-55 مئوية نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا حرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ درجات مياه البحر 27-28 مئوية.

    وفي محافظات أذربيجان تتوقع الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول أمطار الى المساء على بعض المناطق ومصحوب بالرعد وكثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

    وتنتظر درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 13-18 مئوية ليلا بين 22-27 مئوية نهارا.

    وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على مناطق عدة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.

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