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    تغريم شخص حاول الصيد غير القانوني

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 19 يوليو (أذرتاج).

    قام موظفو إدارة حماية التنوع البيولوجي وتطوير الأراضي الطبيعية المحمية لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية بتوقيف ساكن محافظة ماصاللي شاهمار كريموف اثناء محاولته الصيد غير القانوني في ارض محمية قيزيل آغاج جنوب البلد وضبطوا منه بندقية و6 خراطيش. حرروا محضرا بهذا الشأن وقام بتغريمه بمبلغ 1000 مانات.

    كما تم توقيف ساكن محافظة بيلاسوار وقار قياسوف اثناء صيده غير القانوني للسمك في مزرعة الصيد "محمود تشالا". تم تحرير محضر بحقه تغريمه بمبلغ 700 مانات.

    AZERTAG.AZ :تغريم شخص حاول الصيد غير القانوني
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