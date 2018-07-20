الأرصاد الجوية تتوقع هبوط درجات الحرارة 7 درجات على نطاق البلد للغد

باكو، 20 يوليو، أذرتاج

نشرت هيأة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 من يوليو الغد يوم القوات المسلحة.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطرا وغائما منقلبا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتدادها.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-26 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 24-26 مئوية ليلا وبين 30-32 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-45 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا حرارة مياه البحر 25-26 مئوية في ظل توقعات اشتداد رياح شمالية غربية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ درجات مياه البحر 26-27 مئوية واشتداد رياح شمالية غربية.

وتوصي الهيئة الذين يتوجهون الى سواحل بحر الخزر للسباحة والاستراحة بالتحلي بالحيطة والحذر بحكم توقع اشتداد رياح شمالية غربية.

تتوقع الهيئة في محافظات أذربيجان جوا ممطرا أساسا على بعض المناطق ومصحوبا بالرعد وكثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 12-17 مئوية ليلا بين 20-25 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على مناطق عدة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.