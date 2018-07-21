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    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس منخفضة الدرجات على نطاق البلد للغد

    ٢١.٠٧.٢٠١٨ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 21 يوليو، أذرتاج

    نشرت هيأة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 من يوليو الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطرا وغائما منقلبا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتدادها. وتحتمل تساقط زخات من المطر ليلا على بعض مناطق شبه الجزيرة وقصير الزمن مع الرعد.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 23-25 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا .

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا حرارة مياه البحر 25-26 مئوية في ظل توقعات اشتداد رياح شمالية غربية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ درجات مياه البحر 26-27 مئوية واشتداد رياح شمالية غربية.

    وتوصي الهيئة الذين يتوجهون الى سواحل بحر الخزر للسباحة والاستراحة بالتحلي بالحيطة والحذر بحكم توقع اشتداد رياح شمالية غربية.

    وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على مناطق عدة. تحتمل سماء رعدية مساء على بعض المناطق وهطول مطر.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.

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