نقل اكثر من 140 الف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٨:١٢]
باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم نقل 140 ألف 124 طن من الشحن جوا خلال الفترة يناير - يونيو لعام 2018.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 7039 طن.
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