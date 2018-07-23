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    نقل اكثر من 140 الف طن من الشحن جوا

    ٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٨:١٢]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم نقل 140 ألف 124 طن من الشحن جوا خلال الفترة يناير - يونيو لعام 2018.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 7039 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل اكثر من 140 الف طن من الشحن جوا
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