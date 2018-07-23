ارتفاع عدد المسافرين جوا

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم نقل 1060.9 ألف مسافر جوا خلال الفترة يناير - يونيو عام 2018 أو اكثر من 7.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.8 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.2 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة. ارتفع حجم نقل الشحن عبر الشركات الخاصة بنسبة 33.6 في المئة وبلغ 102.9 طن.