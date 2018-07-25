إيران تلغي رسوم شاحنات السلع الزراعية المتوجهة من أذربيجان إلى قطر

باكو، 25 يوليو (أذرتاج).

ألغت إيران رسوما مفروضة على الشاحنات التجارية التي تنقل المنتجات الزراعية من أذربيجان إلى قطر.

أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أن هذه الكلمات قالها إبراهيم علييف نائب رئيس جهاز النقل البري لدى وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية في كلمة ألقاها في مؤتمر انعقد اليوم في باكو في موضوع آخر مستجدات نقل السلع والقضايا والمهام الواجب تنفيذها.

قال إبراهيم علييف إن "أذربيجان تصدر المنتجات الزراعية أكثر من المنتجات الأخرى إلى دولة قطر. ويتم نقل هذه السلع أساسا عبر إيران. وكان الجانب الإيراني يفرض رسوما بمبلغ 600 دولار على كل شاحنة تجارية. وهذا ما كان مقبولا لمشغلي هذا القطاع. واتخذ قرار بشأن إلغاء هذه الرسوم في الاجتماع الأخير للجنة المعنية بين إيران وأذربيجان."