أذال توقف الرحلات إلى أوكرانيا بوتا أير وايز تخطط زيادة الرحلات إليها

كييف، 31 يوليو، أذرتاج

قال ياشار أميروف إن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة المغلقة أذال قد وقفت رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا إلى نهاية أكتوبر.

أفادت أذرتاج عن أميروف رئيس مندوبية أذال في أوكرانيا قوله لمندوب الوكالة في كييف إن شركة توتا أيروايز للخطوط الجوية المقتصدة الأولى الأذربيجانية تخطط زيادة عدد الرحلات إلى أوكرانيا من أواسط شهر سبتمبر.

وتنفذ بوتا ايروايز حاليا رحلات باكو – كييف – باكو كل أيام ثلاثاء والأربعاء والجمعة أسبوعيا.

وأضاف أميروف ان شركة أذال يمكن ان يعاد النظر في مسألة استئناف الرحلات إلى أوكرانيا ابتداء من نوفمبر.