نقل 134.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 134.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري بعد ارتفاعه 1.4 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.
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