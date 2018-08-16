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    نقل 134.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال

    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 134.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري بعد ارتفاعه 1.4 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.

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