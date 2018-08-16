نقل أكثر من 1.5 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نقل مليون و505.2 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - يوليو لعام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 6.2 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2017 الماضي.

شهد شحن 340 عربة قطار وتفريغ 399 عربة قطار يوميا متوسطا.

وتم تنفيذ عمليات الشحن 12.7 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و5.1 آلاف طن باتجاه الغرب و0.9 ألف طن باتجاه الجنوب.