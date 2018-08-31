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    الأرصاد الجوية: كمية الغبار تتجاوز قدر 3ر1 مرة عن المعيار الصحي

    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجاوز كمية الغبار في أجواء أذربيجان عن المعيار الصحي في 31 أغسطس اليوم نتيجة متابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية منذ الامس.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن سبب هذا يرجع إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من ليلة البارحة.

    وجاء في البيان أن المؤشرات عن محطات المراقبة الآلية والثابتة لقياس جودة الهواء سجلت تجاوز كمية الغبار في باكو وشبه جزيرة أبشرون عند الساعة 12.00 من اليوم قدر 3ر1 مرة عن المعيار الصحي.

    وتتوقع الهيئة استمرار ظروف الطقس الملوثة في غضون يومين اثنين.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية: كمية الغبار تتجاوز قدر 3ر1 مرة عن المعيار الصحي
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