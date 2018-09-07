أذربيجان: بدء صيد الطيور البرية القاطنة في الأحواض المائية والمستنقعات في أواسط أكتوبر

باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج).

قال مدير إدارة حماية التنوع البيولوجي وتطوير المحميات الطبيعية الخاصة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية حكمت عليزاده في مؤتمر مكرس لمسائل موسم الصيد في البلد ان موسم الصيد افتتح من نهاية مايو. يعلن افتتاح الموسم مع اعتبار الأنواع البيولوجية للطيور والحيوانات الأخرى وأماكن انتشارها وفترة تكاثرها. في البداية سمح للصيادين بصيد الوعل الجبلي الداغستاني حتى نهاية أغسطس. ابتداء من 24 أغسطس أعلن موسم صيد الحماميات والسمان. سيسمح بصيد الخنزير البري والأرانب من شهر سبتمبر حتى نهاية العام. في أواسط أكتوبر سيبدأ صيد الطيور البرية القاطنة في الأحواض المائية والمستنقعات. وسينتهي موسم الصيد في نهاية فبراير وبداية مارس.

وأضاف المسئول الأذربيجاني في الوزارة ان أعداد الصيادين تزداد كل سنة. أحيانا يطالبوننا رفع عدد التراخيص للصيد. لكن عددها لا يحدد نظرا لعدد الصيادين ورغبتهم. زيادة التراخيص مرهونة بعدد أنواع الحيوانات المصطادة ونتائج الدراسات العلمية. يمكن المواطنين الأذربيجانيين الحصول على تراخيص الصيد من الهيئات المحلية للوزارة وهيئات البيئة في الأقاليم. أما المواطنون الأجانب فيجب عليهم المراجعة الى إدارة حماية التنوع البيولوجي وتطوير المحميات الطبيعية الخاصة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية عن طريق الشركات الوسيطة ذات الصلة. وتتعهد الشركة الوسيطة بالتزامات معينة عن رعاية المواطنين الأجانب لقوانين أذربيجان. في حالة انتهاك القوانين من قبل المواطنين الأجانب يتم تغريمهم بمبلغ يصل الى 2000 مانات واللجوء الى تخريجه من البلد الى جانب وقف التعاون مع الشركة الوسيطة. منذ افتتاح الموسم تلقينا طلبات من 10 شركات للسماح للمواطنين الأجانب بالصيد وتم الرد على كلها إيجابيا.

توجد في البلد 10 مزارع صيد. لكن إمكانياتها اللوجستية وخدماتها للصيد لا تستجيب لمتطلباتنا. لذا نفكر في إخضاع تلك المزارع لاستفادة الشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

كذلك لفت المسئول الأذربيجاني إلى أن الصيد في المحميات الطبيعية الخاصة وقرب المزارع والحدائق ممنوع.