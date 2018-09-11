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    اقتصاد


    عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني التشيكي في باكو

    ١١.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٢٦]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيعقد منتدى الأعمال الأذربيجاني التشيكي في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) أنه من المتوقع أن يشارك المنتدى الشركات العاملة في قطاعات مختلفة من اقتصاد الجمهورية التشيكية.

    AZERTAG.AZ :عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني التشيكي في باكو
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