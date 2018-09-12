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    اقتصاد


    25 شركة تشيكية تعمل في أذربيجان

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٤٢]

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تعمل 25 شركة تشيكية في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف قال هذا في منتدى الأعمال الأذربيجاني التشيكي المنعقد في 12 سبتمبر بباكو.

    أكد الوزير أن أذربيجان شريك إستراتيجي للتشيك: "ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة مرتين بين أذربيجان والتشيك خلال ستة أشهر للعام الجاري. استثمرت التشيك 30 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان وحجم استثمارات بلادنا في جمهورية التشيك أعلى بكثير".

    AZERTAG.AZ :25 شركة تشيكية تعمل في أذربيجان
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