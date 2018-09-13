باكو، 13 سبتمبر (أذرتاج). ستسير شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أذال) رحلات جوية جديدة من باكو عاصمة أذربيجان الى 14 مدينة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة ان الشركة ستسير رحلات جوية جديدة من باكو الى طوكيو ودلهي وشنغهاي وجزينجو وبانكوك وسيول وكوالا لمبر وأمستردام وفيينا وروما وعمان وكراتشي والقاهرة ودوشنبه وغيرها. نظرا للرحلات الجوية الجديدة، من المتوقع بلوغ تبادل الركاب في مطار حيدر علييف الدولي في باكو اكثر من 7 مليون راكب سنويا حتى نهاية العام 2020.

AZERTAG.AZ : الخطوط الجوية الأذربيجانية تسير رحلات جديدة الى 14 مدينة بينها القاهرة وعمّان

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