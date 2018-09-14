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    اقتصاد


    وفد من رجال الأعمال لجمهورية تتارستان في باكو

    ١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:١٦]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قام الوفد من رجال الأعمال لجمهورية تتارستان في 12 سبتمبر بزيارة باكو. تم تنظيم الزيارة التي ستستمر حتى 15 سبتمبر بدعم وزارة الاقتصاد لجمهورية تتارستان والبعثة الدائمة لجمهورية تتارستان لدى أذربيجان وصندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أزبرومو).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البعثة الدائمة لجمهورية تتارستان لدى أذربيجان أن صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان نظم سلسلة من الاجتماعات بين شركات ومؤسسات تاتارستان وأذربيجان لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال.

    AZERTAG.AZ :وفد من رجال الأعمال لجمهورية تتارستان في باكو
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