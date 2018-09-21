تغريم أجنبيين حاولا الصيد غير المرخص له

باكو، 21 سبتمبر (أذرتاج).

قام موظفو وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية بتوقيف بتوقيف شخصين أثناء محاولتهما الصيد غير المرخص له في ارض يدعى كالماس في محافظة صاليان جنوب شرقي البلد وضبطوا منهما مستلزمات لصيد الطيور.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج انهما مواطن مملكة البحرين محمد علي المري ومواطن جمهورية باكستان الإسلامية فيصل شاه.

فرضت على كل من الموقوفين غرامة مالية تقدر بـ2000 مانات بتهمة انتهاك قانون الصيد.