ارتفاع نسبة نقل الشحن بحريا

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

نقل 5 ملايين و559.7 ألف طن من الشحن عبر البحر خلال أشهر يناير - أغسطس لعام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى ارتفاع حجم النقل بنسبة 4.3 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت 54.1 في المائة من الشحن المنقول من نصيب الشحنات النفطية.

حققت الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حجمها 6 ملايين و508.9 ألف طن. وكان 6 ملايين و164.0 الف طن أو 94.7 في المائة من الشحنات هي الشحنات الترانزيتية. وكان حجم الشحنات الواصلة إلى الموانئ البحرية لأول مايو للعام الجاري 153.6 ألف طن.

كما بلغ عدد الركاب خلال الفترة المذكورة 10.9 الف شخص بعد انخفاضه بنسبة 14.2 في المائة.