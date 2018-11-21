    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل أكثر من 878 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري

    ٢١.١١.٢٠١٨ [١٨:٥‎٧]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نقل أكثر من 878 الف و49 طنا من البضائع عبر طريق النقل البري خلال اشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك انه بلغ حجم البضائع المستوردة مليونا و891 ألف و519 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 878 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
    إلغاء رحلة جوية في اتجاه السليمانية-باكو-السليمانية لليوم
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٠٠]
    نقل أكثر من 656 مليون دولار من الشحن عبر البحر
    ١٩.١١.٢٠١٨ [٢٠:٤٧]
    أذربيجان وبيلاروس تفعلان التعاون في تطوير ممر الشمال الجنوب
    ١٩.١١.٢٠١٨ [١٤:٤٨]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تباشر رحلاتها المباشرة المنتظمة الى الكويت
    نقل أكثر من 878 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري