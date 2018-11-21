نقل أكثر من 878 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠١٨ [١٨:٥٧]
باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نقل أكثر من 878 الف و49 طنا من البضائع عبر طريق النقل البري خلال اشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك انه بلغ حجم البضائع المستوردة مليونا و891 ألف و519 طن.
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