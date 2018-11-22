نقل أكثر من 656 مليون دولار من الشحن عبر البحر

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

نقل 813 ألف و615 ألف طن من الشحن عبر البحر خلال أشهر يناير - أكتوبر للعام الجاري وبلغت تكلفة هذه الشحنات بقيمة 656 مليون و435 الف دولار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تبلغ تكلفة 206 ألف و656 طن من البضائع المصدرة عن طريق البحر خلال 8 أشهر 98 مليونا و698 ألف دولار أمريكي. يبلغ حجم البضائع المستوردة 606 ألف و958 طن وتشكل التكلفة 557 مليون و736 ألف دولار أمريكي.