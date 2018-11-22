    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل أكثر من 656 مليون دولار من الشحن عبر البحر

    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٠٠]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نقل 813 ألف و615 ألف طن من الشحن عبر البحر خلال أشهر يناير - أكتوبر للعام الجاري وبلغت تكلفة هذه الشحنات بقيمة 656 مليون و435 الف دولار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تبلغ تكلفة 206 ألف و656 طن من البضائع المصدرة عن طريق البحر خلال 8 أشهر 98 مليونا و698 ألف دولار أمريكي. يبلغ حجم البضائع المستوردة 606 ألف و958 طن وتشكل التكلفة 557 مليون و736 ألف دولار أمريكي.

     

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 656 مليون دولار من الشحن عبر البحر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
    إلغاء رحلة جوية في اتجاه السليمانية-باكو-السليمانية لليوم
    ٢١.١١.٢٠١٨ [١٨:٥‎٧]
    نقل أكثر من 878 الف طن من البضائع عبر طريق النقل البري
    ١٩.١١.٢٠١٨ [٢٠:٤٧]
    أذربيجان وبيلاروس تفعلان التعاون في تطوير ممر الشمال الجنوب
    ١٩.١١.٢٠١٨ [١٤:٤٨]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تباشر رحلاتها المباشرة المنتظمة الى الكويت
    نقل أكثر من 656 مليون دولار من الشحن عبر البحر