إلغاء رحلة جوية في اتجاه السليمانية-باكو-السليمانية لليوم

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج).

ألغيت الرحلة الجوية في اتجاه السليمانية-باكو-السليمانية، التي كانت من المخطط تسييرها اليوم الثاني والعشرين من نوفمبر.

أفادت أذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي في باكو ان رحلة جوية رقم IA 429 كانت من المخطط تسييرها شركة "الخطوط الجوية العراقية" من السليمانية الى باكو في الساعة 17:30.

بسبب إلغاء هذه الرحلة الجوية ألغيت رحلة جوية رقم IA 430 لشركة الخطوط الجوية العراقية مخططة في الساعة 18:30اليوم من باكو الى السليمانية أيضا. كان من المقرر تسيير الرحلتين الجويتين بطائرة من طراز بوينغ 300B737-.

لم يعلن سبب إلغاء الرحلة في اتجاه السليمانية-باكو-السليمانية .