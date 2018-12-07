ارتفاع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبولندا خلال التسعة أشهر

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبولندا خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي ارتفع بنسبة 57 في المائة.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله إن "بولندا استثمرت في أذربيجان حتى الآن أكثر من 20 مليون دولار مقابل 5ر6 مليارات دولار من أذربيجان فيها. وتعمل حاليا في أذربيجان بمجالات الخدمات والصناعة والتجارة 21 شركة بولندية."