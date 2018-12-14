عربات قطارات الركاب لسكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس تختبر في ألمانيا

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج).

تجرى اختبارات في ألمانيا على عربات قطارات الركاب المخصصة لسكة الحديد بين باكو- تبيليسي - قارس.

قالت سكة الحديد الأذربيجانية لمراسل وكالة أذرتاج ان الشركة تخطط في بدء نقل الركاب في اتجاه باكو – تبيليسي – قارس عام 2019. لهذا الغرض ستتسلم باكو عربات انتجت من قبل شركة ستادلير رايل جروب السويسرية في الربع الأول للعام القادم.

حاليا تجرى كل الاختبارات لتحركات هذه العربات في سكة الحديد بين دوناورس وتريشتلين الألمانيتين، على مسافة تصل إلى 35 كيلومتر.

اثناء الاختبارات بلغت سرعة القطارات 177 كيلومتر في الساعة.