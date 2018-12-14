    • / اقتصاد

    اقتصاد


    محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو تنقل الى الميناء في آلات في الربع الأول للعام القادم

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]

    باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج).

    ستكتمل عملية نقل محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو البحري التجاري الدولي الى ميناء باكو الجديد في بلدة آلات في الربع الأول لعام 2019.

    أفادت وكالة أذرتاج هذا نقلا عن المكتب الإعلامي لجمعية ميناء باكو البحري التجاري الدولي.

    قيل ان عملية النقل قد بدأت. وستنفذ كل العمليات والاعمال في ميناء باكو الجديد ابتداء من العام القادم.

    AZERTAG.AZ :محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو تنقل الى الميناء في آلات في الربع الأول للعام القادم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٩:١٤]
    عربات قطارات الركاب لسكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس تختبر في ألمانيا
    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
    انطلاق رحلة تجريبية أولى على مسار أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا ممر لازوريت
    ١١.١٢.٢٠١٨ [١٤:٤٢]
    انطلاق رحلة تجريبية في طريق لابيس – لازولي قريبا
    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٤:١٢]
    إلغاء رحلة جوية بين طهران- باكو - طهران
    محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو تنقل الى الميناء في آلات في الربع الأول للعام القادم