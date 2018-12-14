باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج). ستكتمل عملية نقل محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو البحري التجاري الدولي الى ميناء باكو الجديد في بلدة آلات في الربع الأول لعام 2019. أفادت وكالة أذرتاج هذا نقلا عن المكتب الإعلامي لجمعية ميناء باكو البحري التجاري الدولي. قيل ان عملية النقل قد بدأت. وستنفذ كل العمليات والاعمال في ميناء باكو الجديد ابتداء من العام القادم.

AZERTAG.AZ : محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو تنقل الى الميناء في آلات في الربع الأول للعام القادم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده