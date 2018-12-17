    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل اكثر من 198 الف طن من الشحن جوا

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٨]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 198 ألف و487 طن من الشحن جوا خلال الفترة يناير - نوفمبر لعام 2018.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 13 آلاف و24 طنا.

    AZERTAG.AZ :نقل اكثر من 198 الف طن من الشحن جوا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
    محطة الشحن الرئيسية في ميناء باكو تنقل الى الميناء في آلات في الربع الأول للعام القادم
    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٩:١٤]
    عربات قطارات الركاب لسكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس تختبر في ألمانيا
    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
    انطلاق رحلة تجريبية أولى على مسار أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا ممر لازوريت
    ١١.١٢.٢٠١٨ [١٤:٤٢]
    انطلاق رحلة تجريبية في طريق لابيس – لازولي قريبا
    نقل اكثر من 198 الف طن من الشحن جوا