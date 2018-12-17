نقل اكثر من 198 الف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٨]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم نقل 198 ألف و487 طن من الشحن جوا خلال الفترة يناير - نوفمبر لعام 2018.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 13 آلاف و24 طنا.
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