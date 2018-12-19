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    اقتصاد


    أذربيجان تبدأ تصدير البندق إلى الإمارات العربية المتحدة قريبا

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

    ستبدأ أذربيجان في تصدير البندق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قريبا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ان البعثات الأذربيجانية لترويج التصدير كانت في أبوظبي ومدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ومدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

    ضمت البعثات الأذربيجانية الى هذه المدن ممثلي 29 شركة عاملة في مجال إنتاج الأصباغ والأثاث والأنابيب البلاستيكية وفي مجالات إنتاج البندق والسياحة والمنسوجات وعصير الرمان والمعلبات والشاي والمياه المعدنية وغيرها.

    شهد اللقاء الذي جرى مع ممثلي غرفة الشارقة للتجارة والصناعة في إطار البعثة التصديرية مناقشة سبل توسيع إمكانيات التصدير وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. علاوة على ذلك، تفقد رجال الأعمال الأذربيجانيون الظروف المهيأة في المنطقة الاقتصادية الدولية الحرة في مطار الشارقة الجوي ونشاط محلات ومتاجر جمعية الشارقة التعاونية وجمعية أبو ظبي التعاونية.

    اثناء اللقاءات قدمت لممثلي الشركات المحلية معلومات عن المنتجات الأذربيجانية واجري تبادل الآراء حول زيادة حجم التصديرات. ووقعت شركة Khan-El الأذربيجانية مع شركة Haghanyat General Trading في الإمارات العربية المتحدة على معاهدة حول تصدير منتجات البندق. بناء على المعاهدة سيبدأ قريبا تصدير البندق الى الإمارات العربية المتحدة.

    كما تفقد أعضاء البعثة الأذربيجانية سير أعمال تأسيس دار التجارة الأذربيجانية في مدينة دبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تبدأ تصدير البندق إلى الإمارات العربية المتحدة قريبا
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