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    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 10 أشهر للعام الجاري

    ٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 19.6 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - أكتوبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 53.5 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و19.6 في المائة عبر السكك الحديدية و18.5 في المائة عن طريق الجو و6 في المائة عن طريق البحر.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 10 أشهر للعام الجاري
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