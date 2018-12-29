    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه

    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٤٧]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انطلق القطار السريع برحلة باكو – كنجه في الساعة 09:00 في 29 ديسمبر الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القطار انطلق من محطة باكو. تمنى رئيس شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" جاود قوربانوف النجاح للركاب والموظفين في هذا القطار قبل انطلاق القطار برحلته. وهنأ رئيس شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة، مؤكدا ان أراضينا المحتلة سيتم تحريرها قريبا وسنزور قراباغ بالقطارات الجديدة.

    ينطلق القطار السريع في الساعة التاسعة صباحا من باكو في كل يوم زوجي للشهر ومن كنجه في كل يوم فردي للشهر. تستغرق الرحلة 4 ساعات و28 دقيقة. سيتوقف القطار في محطات بيلاجاري ويفلاخ وجوران. القطار متألف من 4 عربات (فيها 9 مقاعد الدرجة الأولى و62 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و296 مقعد للدرجة الاقتصادية. تباع التذاكر في أكشاك سكك الحديد وفي الموقع الإلكتروني.

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٦]
    تقليص مدة الرحلة مع زيادة سرعة القطار بين باكو- كنجه قريبا
    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
    سكة حديد أذربيجان تعلن موعد تشغيل رحلة القطار السريع بين باكو وغابالا
    ٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٩:٥‎٦]
    انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه- باكو
    ٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٦:٥‎٢]
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 10 أشهر للعام الجاري
    انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه