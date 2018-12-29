انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انطلق القطار السريع برحلة باكو – كنجه في الساعة 09:00 في 29 ديسمبر الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن القطار انطلق من محطة باكو. تمنى رئيس شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" جاود قوربانوف النجاح للركاب والموظفين في هذا القطار قبل انطلاق القطار برحلته. وهنأ رئيس شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة، مؤكدا ان أراضينا المحتلة سيتم تحريرها قريبا وسنزور قراباغ بالقطارات الجديدة.

ينطلق القطار السريع في الساعة التاسعة صباحا من باكو في كل يوم زوجي للشهر ومن كنجه في كل يوم فردي للشهر. تستغرق الرحلة 4 ساعات و28 دقيقة. سيتوقف القطار في محطات بيلاجاري ويفلاخ وجوران. القطار متألف من 4 عربات (فيها 9 مقاعد الدرجة الأولى و62 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و296 مقعد للدرجة الاقتصادية. تباع التذاكر في أكشاك سكك الحديد وفي الموقع الإلكتروني.