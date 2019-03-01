الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة أساسا للغد

باكو، 1 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا وضباب خفيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة من المتوقع أن تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ليلا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا بالجبال.

وحذرت الهيئة من توقعات تغير ظروف الطقس في 3 مارس في أجواء المحافظات الشمالية والغربية أساسا وهطول مطر حينا لآخر مع احتمال كثافة هطول المطر على مناطق مختلفة وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها إلى ما بين 15-20 مترا في الثانية وعلى بعض المناطق حتى 23-28 مترا في الثانية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا.