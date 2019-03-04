تتوقع ظروف الطقس الممطرة بالعاصمة للغد

باكو، 4 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم وغير ممطر أساسا مع احتمال هطول مطر رذاذ على بعض المناطق ليلة 5 مارس وضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ليلا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-65 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر ليلا وصباحا على بعض المحافظات الجنوبية وضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا وبين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء ممطرة على بعض مناطقها وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وانقطاع الهطول تدريجيا نهارا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا.