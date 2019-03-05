إعداد مفهوم جديد للسياحة البيئية في أذربيجان

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

يزداد الاهتمام بالسياحة البيئية في أذربيجان. تهدف السياحة البيئية التي تنفذ في المحميات الوطنية إلى الاستمتاع بالطبيعة وفهمها. في بلدنا إمكانيات لتطوير السياحة البيئية. سيعد خلال شهرين مفهوم جديد للسياحة البيئية في أذربيجان. وتجري الأعمال في هذا المجال بالتعاون مع الخبراء الأجانب.

أفادت أذرتاج أن هذه المعلومات قدمها حكمت عليزاده مدير إدارة حماية التنوع البيئي وتطوير المناطق الطبيعية المحمية خاصة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية.

وأضاف أن خبيرا ألمانيا جاء إلى بلدنا وتعرف على المحميات الوطنية، ذلك بدعوة الوكالة الوطنية للسياحة. ويتوقع مجيء خبير تشيكي في ابريل. وسيساعدنا في أعمال ترسيم في المحميات الوطنية.