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    تدشين جزء قزوين – رشت من مسار سكة حديد قزوين – رشت – أستارا الإيرانية – أستارا الأذربيجانية اليوم

    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٤٦]

    طهران، 6 مارس، أذرتاج

    سافر رئيس إيران حسن روحاني في 6 مارس اليوم ولاية كيلان الإيرانية ويشارك على هامش الزيارة في حفل تدشين جزء قزوين – رشت من مسار سكة حديد قزوين – رشت – استارا الإيرانية – استارا الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج أن الحفل المقام بمدينة رشت يحضره ضيوف أجانب وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في إيران ويمثل أذربيجان فيه وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف والسفير الأذربيجاني في إيران بنياد حسينوف.

    يذكر أن مسار سكة حديد قزوين – رشت – أستارا الإيرانية – أستارا الأذربيجانية الذي يشكل أساس ممر النقل الدولي الشمال – الجنوب لا يربط مسارات سكة الحديد بين إيران وأذربيجان فقط ولكن خطوط سكة حديد روسيا وبلدان أوروبا الشمالية أيضا.

    وستواصل بلدان الخليج وآسيا الجنوبية الشرقية علاقاتها التجارية مع أوروبا من خلال هذا الطريق المحض وستنقل الشحنات من آسيا إلى أوروبا وبالعكس من خلال أراضي أذربيجان عبورا.

    AZERTAG.AZ :تدشين جزء قزوين – رشت من مسار سكة حديد قزوين – رشت – أستارا الإيرانية – أستارا الأذربيجانية اليوم
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