تتوقع ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق للغد

باكو، 7 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم مع احتمال هطول مطر ليلا وانقطاعه نهارا وهبوب رياح شمالية غربية قوية يتوقع أن تهدأ مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا ونحو 8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وباكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 774 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 85-95 في المائة ليلا وبين 60-70 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والثلجية على المناطق الجبلية والسفوح الجبلية واحتمال كثافة الهطول على بعض المحافظات الجنوبية وضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا بالجبال.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء ممطرة أحيانا على بعض مناطقها وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها حينا لآخر.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 8-5 مئوية تحت الصفر بالمناطق الجبلية وبين 6-11 مئوية نهارا.